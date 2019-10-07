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Спорт
07.10.2019 23:42
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Знарок вернулся, чтобы развалить СКА

Олег Знарок впервые сыграл против СКА после своего странного увольнения в апреле 2018-го. Возвращение в Петербург трехкратного обладателя Кубка Гагарина оказалось для армейцев фатальным. «Спартак» под руководством Знарка победил, а СКА погрузился в кризис.

Знарок вернулся, чтобы развалить СКА

Олег Знакрок//Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Олег Знарок тренировал хоккейный клуб СКА с 2006 по 2008 год. Под его руководством армейцы с Невы завоевали второй в своей истории Кубок Гагарина. Для самого Олега Валерьевича этот титул стал третьим. Со сборной он добыл долгожданные золотые медали Олимпиады. Но все это не остановило вице-президента СКА Романа Ротенберга от расставания с титулованным специалистом. Слухи о серьезных разногласиях между ними ходили всегда, но момент окончательного разрыва был выбран неоднозначный.  Не поняли все, в том числе и бывший капитан СКА Илья Ковальчук.

Ровно год один из сильнейших отечественных тренеров сидел без дела. Писали, что интерес к Знарку есть, но тот требует очень много денег. Сам тренер опроверг эту информацию и заявил, что все это происки «доброжелателей». Ситуация подозрительно напоминала уход из СКА в 2015 году Вячеслава Быкова, который до сих пор сидит без работы, несмотря на все заслуги и вполне трудоспособный возраст.

Знарок вернулся, чтобы развалить СКА

Тем неожиданней стало возвращение Знарка в сборную России на должность консультанта. Возможно, те же «доброжелатели» поговаривают, что сделано это было специально, чтобы у президента РФ Владимира Путина не возникло вопросов во время церемонии награждения в Кремле отличившихся на Олимпиаде в Пхенчхане. Посторонним действительно сложно объяснить, почему человек, принесший сборной России по хоккею первое олимпийское золото за 26 лет, больше не работает с национальной командой.


Это стало первым шагом по возвращению Знарка в большой хоккей. В сюжете с приходом на пост главного тренера «Спартака» далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Не секрет, что красно-белых поддерживает президент СКА и председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. Знарок оказался в непривычной для себя ситуации: без неограниченных ресурсов и суперзвезд. Почти как в ХК МВД, с которым он шумел в лиге десять лет назад. Тем не менее, экс-тренер СКА отвык от подобных условий работы.

«Мы в такой ситуации, что ставить практически некого, у нас играют те, кто есть», – комментировал Знарок нехватку защитников после того, как «Спартак» едва не проиграл «Витязю», пропустив за две минуты до конца матча (в итоге москвичи выиграли 2:1 по буллитам). В СКА у него было игроков на два полноценных состава. 

Тем не менее, дела у Знаркапока идут не так уж и плохо. Перед игрой со СКА, которая стала для «Спартака» 16-й в сезоне, красно-белые шли на седьмом месте в Западной конференции (6 побед, 9 поражений).

У СКА под руководством нового главного тренера Алексея Кудашова, вроде бы, результат симпатичнее: второе место в Западной конференции после тех же 15 матчей (9 побед, 6 поражений). Но есть поводы для беспокойства.

СКА проиграл оба матча ЦСКА, что говорит о неготовности петербуржцев к соперничеству с действующим обладателем Кубка Гагарина. К началу октября СКА проиграл, в принципе, всем лидерам сезона – «Ак Барсу», «Витязю», «Автомобилисту». Но не только. Самый неожиданный результат принес домашний матч против середняка – челябинского «Трактора». Челябинцам армейцы с Невы не проигрывали в Петербурге с 2011 года. К игре со «Спартаком» СКА подошел с серией из двух поражений. Не лучшая стартовая позиция в игре против тренера с запредельной мотивацией.

Знарок был настроен серьезно. Много вы знаете тренеров, которые нюхают перед игрой нашатырь, чтобы взбодриться, как обычные игроки?

Матч «Спартак» начал с двух подряд удалений. Олег Валерьевич после второго двухминутного штрафа многозначительно ухмыльнулся. Но судьи вскоре продемонстрировали свою непредвзятость, удалив дважды подряд петербуржцев. Москвичам в отличии от хозяев льда реализовать большинство удалось благодаря точному броску Дмитрия Вишневского. Под конец периода в такой же ситуации Робин Ганзл удвоил преимущество «Спартака». СКА проигрывал в Петербурге 0:2 после первого периода. Ситуация становилась критической. 


Снизил градус напряжения в вип-ложе руководства СКА точный бросок новичка петербуржцев Антона Бурдасова. На 41 минуте сравнял Владимир Ткачев – главная надежда армейцев после отъезда Никиты Гусева в НХЛ. В третьем периоде петербуржцы прижали гостей к воротам. Казалось, еще немного, и вопрос с победителем будет решен. «Спартаку» удалось дотерпеть, довести дело до овертайма, а там – одна ошибка, и матч закончился для СКА третьим поражением подряд: в решающем моменте Антон Бурдасов и Дэвид Рундбладвдвоем не смогли отобрать у борта шайбу у Александра Хохлачева, и тот отдал голевой пас на Мартиньша Карсумса.

– Приятно ли мне было сегодня обыграть СКА? Ну что за вопрос? – Возмутился Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции. – Я сейчас приеду в Ригу, в «Динамо», и мне там везде будут такое спрашивать. Я же здесь с этими пацанами два года работал бок о бок. Волновался я на Олимпиаде, а здесь – просто игра. Я же опытный тренер. 

Олег Валерьевич был неподражаем. И, главное, никаких тебе «Хорошая игра, идем дальше», как это бывало во время работы в СКА. Все-таки отъезд явно пошел ему на пользу, чего не скажешь про армейцев с Невы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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