Канадец установил перед своим домом разрезанный пополам Mini и трехметровую бутылку пива. Инспекторы не нашли, к чему придраться

Необычный автомобиль Mini Cooper на лужайке перед домом в восточной части Ванкувера поставил 47-летний музыкант и любитель поделок канадец Эндрю Хаггард. Инсталляция привлекла внимание не только соседей, но и местных властей, которые прислали специального инспектора – проверить, не нарушены ли какие-нибудь из многочисленных законов и предписаний.

Камнем преткновения оказался тот факт, что автомобиль был разрезан пополам и разные его половины красовались на разных сторонах лужайки, следовательно, речь шла о художественном акте, а не о парковке транспортного средства в неположенном месте. Красный Mini Cooper Эндрю Хаггард обнаружил в на местном сайте Craiglist в разделе «Отдам бесплатно», пишет Vancouver Sun. Автомобиль был «почти как настоящий» за исключением того, что представлял собой очень точный пластиковый макет в натуральную величину – видимо, когда-то он красовался на крыше автомагазина.

What do you do with a Mini Cooper that's been slice in half? Plant it in your garden, of course: https://t.co/PcuDRkHDDf — John Lee (@johnleewriter) October 7, 2019

Хаггард не только немедленно «приобрел» красный автомобиль, благо цена была «подходящей», но и решил сделать из него, как он выразился, «космическую инсталляцию». И теперь передняя половина «Купера» смотрит вверх, как будто собирается лететь в космос, в то время как задняя торчит из земли с другой стороны лужайки, словно она оттуда только что прилетела.





Городской инспектор художества Хаггарда осмотрел и заявил, что вообще-то, согласно правилам, перед домом нельзя ставить ничего выше полутора метров, так что лучше все «это» убрать на задний двор. Кажется, он просто не заметил, что перед самым домом у Хаггарда красуется трехметровая пластиковая пивная бутылка, служившая когда-то рекламой супермаркета.

Владелец дома (Хаггард только арендатор) тоже не слишком доволен половинками автомобиля, пожаловался Эндрю журналистам. Но пивная бутылка ему нравится, добавил он.

Хаггард считает свое творение скульптурой, причем продолжающей традиции таких же скульптур из автомобилей, например знаменитых 10 Каддилаков, наполовину воткнутых в землю около города Амарилло в США.