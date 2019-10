Канадец установил перед своим домом разрезанный пополам Mini и трехметровую бутылку пива. Инспекторы не нашли, к чему придраться

Необычный автомобиль Mini Cooper на лужайке перед домом в восточной части Ванкувера поставил 47-летний музыкант и любитель поделок канадец Эндрю Хаггард. Инсталляция привлекла внимание не только соседей, но и местных властей, которые прислали специального инспектора – проверить, не нарушены ли какие-нибудь из многочисленных законов и предписаний.

Камнем преткновения оказался тот факт, что автомобиль был разрезан пополам и разные его половины красовались на разных сторонах лужайки, следовательно, речь шла о художественном акте, а не о парковке транспортного средства в неположенном месте. Красный Mini Cooper Эндрю Хаггард обнаружил в на местном сайте Craiglist в разделе «Отдам бесплатно», пишет Vancouver Sun. Автомобиль был «почти как настоящий» за исключением того, что представлял собой очень точный пластиковый макет в натуральную величину – видимо, когда-то он красовался на крыше автомагазина.

