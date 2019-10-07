Смотрите, как туча со снегом подбирается к Петербургу. Грянет с востока

Синоптические карты зафиксировали облачный фронт, который двигается к Северной столице с востока и, судя по всему, не предвещает ничего хорошего. Может быть даже метель.

В движении на облако можно посмотреть, например, на сайте Weather.com. Туча появится в небе в ближайшие 48 часов, движется она с востока, заденет и северные районы Ленобласти. Мокрый снег с гололедом и туманом может опуститься на пригороды Петербурга уже ночью 8 октября.

Судя по всему, самое неприятное останется в соседнем регионе, в Петербурге, как сообщалось ранее, до -1 ночью и плюс днём. Осадки будут то замерзать и становиться снегом, то проливаться дождём.





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