Сбербанк сообщил о новой утечке данных клиентов. В Сети продавали пять тысяч учетных записей кредитных карт

Сбербанк сообщил, что выявил новую утечку данных клиентов в рамках расследования дела о продаже данных кредитных карт менеджером кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе банка 7 октября.

Согласно сообщению, причастный к утечке сотрудник в конце сентября продал в даркнете пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. Продажа этих данных проходила в несколько траншей, уточнили в банке.

Сбербанк заверил, что значительное количество попавших в Сеть карт были устаревшими. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», — заключили в организации.

Ранее сообщалось о, возможно, самой масштабной утечке данных в истории российского банковского сектора. В предлагаемой на черном рынке базе данных якобы были номера кредитных карт, ФИО, даты рождения, номера телефонов и другая важная информация 60 млн клиентов Сбербанка. Журналисты, которые запросили у продавца данные о себе, подтвердили их подлинность. В Сбербанке отчитались об оперативном задержании подозреваемого в краже данных — 28-летнего менеджера среднего звена.



