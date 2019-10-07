Россия выдала Украине чемпиона мира по кикбоксингу из Киева. Спортсмена задержали в Петербурге

Спортсмена Вадима Оленчика Россия экстрадировала на Украину, где его подозревают в убийстве. Об этом 7 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

О задержании 24-летнего Оленчика в Курортном районе Петербурга «Фонтанка» сообщала 30 января этого года. По данным нашего издания, Оленчика с конца 2017 года разыскивают за убийство своего знакомого в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела указано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его AUDI A4 исчезла.

Соломенский суд Киева уже удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте на 60 дней без права на залог. Своей вины Оленчик не признал, сообщила Максимец. По ее словам, запрос о выдаче спортсмена для привлечения его к уголовной ответственности украинская Генпрокуратура направила России в феврале.

Вадим Оленчик известен на Украине как профессиональный боец. Так, например, 7 ноября 2015 года в Испании он выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в весовой категории до 67 килограммов.



