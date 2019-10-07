СКА уступил «Спартаку» в Петербурге. Это третье подряд поражение армейцев

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» в понедельник, 7 октября, в Петербурге. Армейцы уступили со счетом 2:3 в овертайме.

Основное время закончилось вничью 2:2. Голы за СКА забили Антон Бурдасов (37 минута), Владимир Ткачев (41). У «Спартака» отличились Дмитрий Вишневский (8, в большинстве) и Робин Ганзл (19, в большинстве). В овертайме «Спартаку» принес победу точный бросок Мартиньша Карсумса.

Это третье поражение СКА подряд. Следующий матч клуб проведет 10 октября в Петербурге против одного из лидеров Восточной конференции – «Автомобилиста» из Екатеринбурга.



