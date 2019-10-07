Минэкономразвития предложило максимальное за пять лет увеличение налогов для малого бизнеса

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом. Годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%, пишет 7 октября РБК со ссылкой на документ, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год. Согласно Налоговому кодексу, рост этих коэффициентов должен учитывать изменение потребительских цен на товары и услуги в предшествующем году (то есть при установлении дефляторов на 2020 год учитывается ожидаемая инфляция 2019 года).

На 2020 год Минэкономразвития предлагает установить следующие коэффициенты:для ЕНВД — 2,009; патентов — 1,592; торгового сбора — 1,382.

Исходя из этих цифр можно рассчитать, что при прочих равных условиях в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%. В частности, для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года (тогда этот налог вырос на 7,5%).





Рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года (Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года в 3,8% и 4,7% в среднем за год).

«Мы потеряли за два года более 200 тыс. малых торговых предприятий, и дополнительное увеличение [налоговой нагрузки], естественно, ни к чему хорошему не приведет. Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся сетевыми структурами», – прокомментировал РБК вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.