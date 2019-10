Джеймс Бонд в новом фильме будет ездить на четырех Aston Martin

В новом фильме об агенте 007 «Не время умирать» будет сниматься не один автомобиль марки Aston Martin, а сразу четыре. Участие четвертого автомобиля – новейшего DBS Superleggera только что подтвердила сама британская компания.

Таким образом, в этот раз в распоряжении Джеймса Бонда (он же актер Дэниэл Крейг), помимо иконического «бондомобиля» DB5, окажутся еще и классический V8 Vantage, прототип Valhalla и, конечно, нынешний хит марки – DBS Superleggera, сообщает 7 октября Carscoops.

Aston Martin DB5, который чаще всех мелькал в прошлых фильмах франшизы, в новое время засветился в фильме «Скайфол» с Дэниэлом Крейгом за рулем. V8 Vantage «играл» в «Искрах из глаз» с Тимоти Далтоном в роли Бонда, а вот два остальных появятся на экране впервые.

При этом, если DBS Superleggera уже вовсю выпускается и даже поставляется покупателям, суперкар Valhalla, несмотря на премьеру на Женевском автосалоне в начале 2019 года, до сих пор находится в стадии прототипа. Скорее всего, именно один из предсерийных прототипов и будет сниматься в фильме.

Это не первый случай, когда Aston Martin предоставляет киношникам автомобили, которые еще не видели потенциальные покупатели. Для фильма «Спектр» компания специально построила дюжину экземпляров несуществующего DB10, причем часть конструктивных решений этого «киношного» автомобиля впоследствии использовали на серийных моделях.

Сотрудничество автомобильной компании и кинопродюсеров уже давно никто не считает «продакт плейсментом», хотя учитывая нынешнее положение дел в британской автопромышленности, такая реклама может элементарно помочь Aston Martin выжить.

Past, present and future.



To mark the 25th Bond film, #NoTimeToDie, four of our cars will be featured in the film.



From the classic DB5 and V8 Vantage, to the new DBS Superleggera and Aston Martin Valhalla, there is something for every Bond fan.#JamesBondDay@007 pic.twitter.com/cmKvswriHo