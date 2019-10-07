«При всей своей огромной и непревзойденной мудрости». Заявления Трампа про Турцию обвалили курс лиры

Курс турецкой лиры упал после обещания президента США Дональда Трампа «уничтожить экономику Турции», если Анкара позволит себе какие-либо действия, выходящие за «рамки дозволенного».

По данным торгов от 7 октября, падение составило более 2 процентов. По состоянию на 20:00 за доллар дают 5,8 лиры. Кроме того, индекс основных акций BIST 100 снизился на 0,45 процента — до 102 993 пунктов.

Слова американского лидера стали реакцией на военную кампанию, которую Турция намерена провести на севере Сирии против боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Вашингтон в ней участвовать не будет. Трамп обнародовал решение о выводе американских войск с севера Сирии, но поспешил заявить, что США могут вернуться обратно и «нанести решающий удар».

«Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли (как делал это раньше)», – написал американский лидер в Twitter.

В январе 2019 года Трамп заявил, что США «разорят Турцию экономически», если Анкара будет и дальше наносить удары по курдам в Сирии.



