С Васильевского острова исчезли смотровые площадки с биноклями. Город их не захотел

Несколько биноклей, которые появились на набережной Невы со стороны Васильевского острова в середине лета, демонтировали и увезли вечером 7 октября. Смотровые площадки не удалось согласовать с городом.

скриншот поста сообщества "Протестный Петербург"/Telegram

Фото процесса погрузки биноклей в кузов автомобиля-погрузчика появилось в телеграм-канале «Протестный Петербург». Смотровые площадки, а увидеть поближе противоположный берег Невы можно было бесплатно с конца июня, были организованы на стрелке Васильевского острова, Университетской набережной, набережной Макарова и Лейтенанта Шмидта. На автомобиле написан номер компании, которая занималась демонтажом.

В компании «А-Строй» «Фонтанке» сообщили, что выполняли частный заказ. Ее представитель отказался назвать организацию, но отметил, что они отправляли в администрацию Василеостровского района запрос на установку десяти таких биноклей. Несколько были поставлены без согласования. Накануне пришёл ответ от чиновников, которые оборудованные смотровые площадки на набережной видеть не захотели.

Бизнесмены обещали предоставить «Фонтанке» копию распоряжения.



