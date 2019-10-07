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Происшествия
07.10.2019 20:20
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Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

За минувшие выходные, 5 и 6 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 771 ДТП. Не обошлось без пьяных водителей, было и несколько серьезных аварий с участием пешеходов и мотоциклистов, в том числе с жертвами.

Как сообщает 7 октября Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за выходные произошло 609 дорожных аварий. Пострадавшие были в 32-х случаях: травмы получили 38 человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Поздним вечером 6 октября на проспекте Энгельса пьяный водитель автомобиля Ford, удирая от ДПС, зацепил KIA и вылетел на трамвайную остановку, где сбил двух женщин. Одна из них, 74-летняя пенсионерка, от полученных травм скончалась, вторую увезли в больницу в тяжелом состоянии.


А в районе 17 часов того же дня у дома 6 по улице Михаила Дудина 30-летний водитель автомобиля Geely сбил мужчину и женщину в возрасте 51 года, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Обоих пешеходов госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром воскресенья на Арсенальной набережной отличились и водитель, и пешеход. Последний решил перебежать дорогу на «красный», а водитель «Нивы» так спешил, что, пытаясь избежать наезда, полетел кувырком.

Вечером субботы, 5 октября, перекресток улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта не поделили маршрутка и «Лада». «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД сообщал, что по предварительным даным, на красный проехала маршрутка. В компании-перевозчике же сообщили «Фонтанке», что на запрещающий сигнал двигался ВАЗ, и более того, его водитель был пьян.

За несколько часов до этого пьяный водитель устроил ДТП на кольцевой. По информации ОБ ДПС 3 ГИБДД, около 16:40 на 134-м километре внутреннего кольца КАД 31-летний мужчина на автомобиле Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с Subaru под управлением 43-летней женщины, пишет «Дорожный инспектор». Причем эвакуатор инспекторы ДПС ждали более четырех часов. Все это время им пришлось охранять битую машину и ее пьяного водителя на месте ДТП, отмечают в группе.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

Еще один «гонщик» убрался на КАД вечером 6 октября. Авария произошла в половине одиннадцатого вечера на внешнем кольце, в районе Шушар, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»: «Компания из 4 человек попыталась уничтожить свой «Мерседес».

На записи с видеорегистратора видно, как водитель легковушки решил «поиграть в шашечки» на КАД на большой скорости, но не справился с управлением и врезался сначала в левый отбойник, а затем – в правый.

В Ленобласти за выходные произошло 162 ДТП, в 20-ти из которых были пострадавшие. Травмы получили 32 человека, в том числе шестеро детей. Три человека погибли. Так, утром 5 октября на трассе «Кола» во Всеволожском районе грузовик Scania въехал в стоящий на обочине Subaru. От удара обе машины улетели в кювет. Пожилой водитель «Субару» погиб, водитель большегруза получил травмы средней тяжести.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

Днем 6 октября в том же районе произошло смертельное ДТП с мотоциклом. По информации ГИБДД, около 12:50 на 44-м километре автодороги Петербург – Сортавала 49-летний мужчина, управлявший мотоциклом BMW, по неизвестной причине упал с байка и в результате скончался на месте.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

А вечером воскресенья на Киевском шоссе в Лужском районе погиб пассажир автомобиля. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 17:20 на 101-м километре автодороги Петербург – Псков 37-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Opel Corsa со стороны Луги в направлении Петербурга, выехала на встречную полосу и столкнулась с Opel Antara под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии 46-летний пассажир «Корсы» погиб на месте. Женщину-водителя, а также 36-летнего пассажира «Антары» с травмами различной степени тяжести доставили в Лужскую ЦРБ.

Еще одно мото-ДТП произошло днем 5 октября в Выборгском районе области. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 15:40 на 21-м километре дороги Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, в поселке Первомайское, 16-летний парень, управляя без прав мотоциклом Lifan, неверно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Opel Astra под управдением 36-летней женщины. В результате юный мотоциклист и его 19-летний пассажир в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

Днем 5 октября во Всеволожском районе также произошла серьезная авария на дороге Петербург – Морье. Около 13:40 на 10-м километре трассы, во Всеволожске, 53-летний мужчина на автомобиле Subaru Forester, выезжая с поворотом налево с прилегающей территории, не пропустил ехавший по главной в сторону Романовки Renault под управлением 34-летнего мужчины.

После этого «Рено» наехал на стоявший при выезде с прилегающей территории Volvo, за рулем которого была 40-летняя женщина. Она собиралась повернуть с трассы налево на улицу Шинников. От удара из «Рено» выпала пассажирка лет 50-ти, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщает ГИБДД. Водитель «француза» отделался легкими травмами.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

А 6 октября, около 11:20, на пересечении улиц Урицкого и Достоевского в Гатчине столкнулись «Лада» и Mercedes. От удара ВАЗ оказался в заборе. В результате 23-летний водитель отечественной машины и двое его пассажиров 23-х и 24-х лет получили травмы средней степени тяжести.

Пьяные водители, сбитые пешеходы и ДТП с мотоциклами. Итоги выходных на дорогах Петербурга и области

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