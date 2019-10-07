В Казани капитан полиции погиб во время стрельбы в учебном тире

Сотрудник полиции получил смертельное ранение во время стрельбы в учебном тире в Казани. Об этом 7 октября сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным ведомства, медики скорой оказали мужчине всю необходимую помощь, но, несмотря на все усилия, он скончался по пути в больницу.

Обстоятельства выясняет специальная комиссия под руководством заместителя министра МВД по Татарстану Алексея Завгороднего.

По сообщениям местных СМИ, погиб 32-летний капитан полиции.



