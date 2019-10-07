Под Белгородом сбили троих велосипедистов. Погибли мать и двое детей, водитель скрылся

Троих велосипедистов сбили в Белгородской области вечером 7 октября. Водитель с места происшествия скрылся, все пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, авария произошла около 17 часов на автодороге Россошь – Старобельск – Лозная, в районе хутора Клиновый. По информации местных СМИ, автомобилист был на машине ВАЗ-2112. Под колеса попали женщина 1981 года рождения, а также двое ее детей, 2007 и 2008 годов рождения. Велосипедисты погибли, водитель с места ДТП уехал.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя транспортного средства. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа», – добавили в пресс-службе УМВД.



