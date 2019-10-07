Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложили из-за древнего города. Дорогу перенесли на 140 метров

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту отложили до июня 2020 года. На пути оказалась археологическая находка, сообщает 7 октября РБК со ссылкой на собеседника в Минтрансе.

По словам собеседника издания, на пути строительства нашли древнее торговое поселение, построенное в IV веке до нашей эры. После экспертизы было решено сохранить древний город и перенести участок дороги на 140 метров южнее, в связи с чем бюджетные расходы на строительство железной дороги были увеличены с 27,66 миллиарда до 31,04 миллиарда рублей.

Движение пассажирских поездов при этом будет запущено по графику — в декабре 2019 года.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.



