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Общество
07.10.2019 19:25
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Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»

Так называемая «формула Штайнмайера» появилась в результате возникших проблем в переговорном процессе «нормандской четверки», участники которой не соглашались на «крупные шаги» в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом во время визита в Грузию рассказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ВВС.

По словам немецкого президента, «формула» появилась после переговоров «нормандской четверки» в Париже три года назад.

«Переговоры не продвигались, потому что на самом деле проекты, которые должны были быть имплементированы после минских соглашений, стали известными. Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком велики. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из крупных шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших шагов, которые, несмотря на их сущность и последствия, до сих пор надо согласовать», — рассказал Штайнмайер.

«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора экс-главы МИД ФРГ, а ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.


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