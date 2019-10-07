Трамп пообещал похоронить экономику Турции, если та "сделает что-нибудь непозволительное"

Президент США Дональд Трамп продолжает развивать в своем твиттер-аккаунте тему сегодняшнего дня – объявленный вывод войск с севера Сирии и неучастие США в военной компании, которую намерена провести в этом регионе Турция против боевиков запрещенного в РФ и многих странах мира ИГ. На этот раз североамериканский лидер написал о том, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли (как делал это раньше)", – написал американский лидер в Twitter. И добавил: "Сейчас настало время для других жителей региона, обладающих большими богатствами, защитить свою территорию".





Немногим ранее Трамп после обнародованного им 7 октября решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".

"Когда я пришел к власти, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!" – написал Трамп в Twitter.

I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019

В январе 2019 года Трамп заявил, что США «разорят Турцию экономически», если Анкара будет и дальше наносить удары по курдам в Сирии.