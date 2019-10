Трамп пообещал похоронить экономику Турции, если та "сделает что-нибудь непозволительное"

Президент США Дональд Трамп продолжает развивать в своем твиттер-аккаунте тему сегодняшнего дня – объявленный вывод войск с севера Сирии и неучастие США в военной компании, которую намерена провести в этом регионе Турция против боевиков запрещенного в РФ и многих странах мира ИГ. На этот раз североамериканский лидер написал о том, что разрушит экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019