В Цхинвале Путину на день рождения подарили улицу. Фамилию президента используют как адрес

Власти столицы Южной Осетии приняли решение переименовать одну из центральных улиц – Московскую – в улицу Владимира Путина.

О таком подарке 7 октября сообщают местные СМИ со ссылкой на главу администрации города Алана Кочиева. «Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержки, которую оказывают Южной Осетии Россия и Владимир Владимирович лично», – цитирует градоначальника Sputnik.

Руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев добавил, что подобные вопросы, по его мнению, не нуждаются в общественном обсуждении. Он также выразил уверенность, что население Цхинвала идею переименования поддержит.

Московская, а ныне улица Владимира Путина, – одна из самых длинных в Цхинвале. На ней расположен новый университетский комплекс, аллея Славы, стадион и автовокзал. В городе уже есть переулок Путина.

Российскому президенту 7 октября исполнилось 67 лет. Накануне праздника он кратко отдохнул в Туве за сбором грибов и ягод. На прогулку он взял с собой министра обороны Сергея Шойгу. Ранее сообщалось, что день рождения он проведёт с близкими людьми.



