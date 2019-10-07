Гостайну «слили» по WhatsApp. ФСБ взломала переписку полицейского из Петербурга

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о разглашении государственной тайны. Оно имеет гриф «Совершенно секретно» и касается переписки полицейского в мессенджере WhatsApp.

О поступлении уголовного дела в Санкт-Петербургский городской суд сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов города. Обвинение по части 1 статьи 283 УК предъявлено Павлу Селиверстову.

«К производству дело пока не принято, материалы с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – говорится в сообщении пресс-службы.

В последнее время в Петербурге не расследовались дела, связанные с разглашением гостайны. «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга уточнили, что дело с утвержденным обвинительным заключением поступило из прокуратуры Омской области.





В конце сентября 2019 года омские СМИ со ссылкой на региональное УФСБ сообщили о разоблачении сотрудника полиции, который сознательно разгласил доверенные ему сведения, составляющие государственную тайну, стороннему лицу, которое не имело допуска к работе с секретной информацией.

По версии следствия, полицейский распространял сведения в переписке по мессенджеру WhatsApp. Работал он в другом российском регионе, а омские чекисты вскрыли его переписку, занимаясь своими делами.

По данным «Фонтанки», Селиверстов до весны 2017 года жил в Омске, откуда переехал в Петербург.

В настоящее время 30-летний обвиняемый в полиции уже не работает. Мера пресечения Селиверстову не избиралась. У него взяли обязательство о явке.