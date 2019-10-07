Экоактивисты заблокировали площадь и мост в центре Парижа

Несколько сотен сторонников экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата на площади Шатле и примыкающем к ней мосту Менял в центре Парижа.

Организаторы парижской акции не разглашали место ее проведения. После 15.00 (16.00 мск) в социальных сетях Extinction Rebellion появилось сообщение, что акция проходит на площади Шатле. Экоактивисты также расположились на прилегающем к этой площади мосту Менял (Рont au Change). Полиция не препятствует проведению акции, но стоит в оцеплении на набережной Орлож.

7 октября Extinction Rebellion устроило протесты в ряде мировых столиц, в том числе в Лондоне, Париже и Берлине. В Лондоне полиция не стала церемониться с участниками протеста. После того как они заблокировали движение в центре столицы Соединённого Королевства, правоохранители задержали 135 экоактивистов.



