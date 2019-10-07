Трамп: США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"

Президент США Дональд Трамп после обнародованного им ранее 7 октября решения о выводе американских войск с севера Сирии заявил, что США могут вернуться обратно и "нанести решающий удар".

"Когда я пришел к власти, наши военные были полностью истощены. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Бесконечные и нелепые войны заканчиваются! Мы будем сосредоточены на большой картине, зная, что мы всегда можем вернуться и нанести решающий удар!" – написал Трамп в Twitter.

I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019

Президент не уточнил, по кому может быть нанесен такой удар.

Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков, взятых в плен за последние два года после разгрома запрещенной в РФ террористической группировки ИГ Соединенными Штатами.



