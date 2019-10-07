Турфирмы по осени считают. Как петербуржцы вместо пляжа оказались в полиции

В Петербурге закрылось турагентство «Феном». Оно продавало туры операторов PEGAS Touristik, TEZ Tour и «TUI Россия». У агента осталось почти 300 актуальных заявок - пострадавших вдвое больше.

Александр Любарский/Коммерсантъ

По данным туроператоров, в этом году большинство россиян решило отправиться в отпуск именно осенью. TUI отчитывался об увеличении спроса на осенние туры на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, TEZ Tour – на 26%. По их словам, это значительно превысило летнюю динамику. Массовое желание туристов отдохнуть от лета совпало с сезонным «агентствопадом».

Понять, как на самом деле называлась компания, закрывшая девять офисов в Петербурге, не так уж просто. На сайте организации есть ссылка на сообщество «ВКонтакте», в описании которой агентство называет себя компанией «Феном Тур», хотя действующих организаций с таким названием в ЕГРЮЛ нет. На сайте же она позиционирует себя как «Уполномоченное агентство Tez Tour в Санкт-Петербурге». А опрошенные «Фонтанкой» клиенты заключали договоры с организацией с третьим названием – ООО «Развитие».

К примеру, Алена Балушкина 20 сентября купила у компании тур в Турцию за 60,5 тысяч рублей. «На руки нам выдали договор и квитанцию об оплате. Больше никаких документов касаемо тура на руки нам не выдали. Девушка, оформлявшая тур, уверяла, что ваучер и билеты будут выданы за сутки до вылета. Вылет должен быть 07.10», – рассказывает Алена. Однако за день до вылета офис компании, который под вывеской Tez Tour работал в торговом комплексе на Ветеранов, оказался закрыт. По телефонам, указанным на сайте организации, не дозвониться. 7 октября девушка написала заявление в полицию.

Похожую историю рассказывает Анжелика Процук. «Мы заключили договор 31 августа. Они говорили, что мы можем внести аванс, но решили оплатить все сразу. Тур в Тунис на двоих обошелся в 84,5 тысячи рублей – у нас осталась копия договора и чек об оплате. Менеджер сказала, что мы сможем получить ваучеры за день до вылета – 4 октября. Но их офис на Ветеранов оказался закрыт», – жалуется она.





Тем, кто обращался в офис на Просвещения, действовавший под брендом Pegas Touristik, о закрытии сообщили по телефону. Вечером 6 октября Ольге Бажура поступило СМС с неизвестного номера: «Уважаемые туристы, деятельность агентства ООО «Развитие» временно приостановлена. Просьба обращаться к вашему туроператору, который указан на второй странице договора».

Тех же, кто решил дойти до этого офиса, послали по другому адресу: «Уважаемые туристы! Наше турагентство приостановило свою деятельность. По своим турам обращайтесь в УМВД РФ по Выборгскому району р-ну ОЭБ и ПК по адресу: СПб, Лесной пр. 2/9».

С кем договор подпишешь...

По данным СПАРК, ООО «Развитие» все еще числится действующей организацией. Оно было зарегистрировано в сентябре 2017 года и принадлежит Оксане Игоревне Ивановой, которая по совместительству работает и гендиректором компании. О ней известно немногое: родилась в Смоленской области и переехала в Петербург. В регистрационных документах телефонного номера Ивановой не оказалось.

На портал «Турист прав» уже поступило больше десятка жалоб от клиентов турагента. Хотя, по мнению юриста и сотрудника организации Михаила Житнухина, «тех, у кого не получается улететь, может быть тысяча». «Проверенный источник сообщает мне, что всего у «Феном Тура» было 250-300 актуальных заявок. Половина из них частично оплачены. Остальные – либо оплачены полностью, либо не оплачены вообще. Как правило, каждая заявка – это два-три пострадавших человека», – говорит Михаил. У закрывшегося в августе турагентства «Нега Тревел», которое работало по франшизе «Слетать.ру», невыездных клиентов оказалось больше 80 – притом что у компании был только один офис.

«Вернуть деньги в таком случае реально. В данной ситуации все зависит от договора – ответственность будет нести либо туроператор, либо турагент. Если директор турагенства исчез, пытаться через суд взыскать деньги с него – никакого смысла не имеет. А если есть информация об оплате туроператору, или она неоднозначная, то нужно обращаться к нему. Судебной практики, в которой оператор возмещал деньги даже в отсутствие полной оплаты тура, полно», – считает Житнухин.

В договорах между клиентами и фирмой «Развитие» (есть в распоряжении «Фонтанки») числятся разные туроператоры. Среди них, к примеру, ООО «Экспресс-тур», специализирующееся на организации отдыха в Тунисе. Но в этой компании «Фонтанку» заверили, что никакого договора с ООО «Развитие» они не заключали, «поэтому возвращать клиентам нам нечего».





У клиентов другая информация. «Я позвонила им, мне сказали, что платеж за тур прошел частично, поэтому бронь аннулировали, – утверждает Анжелика Процук. – Пообещали направить в ООО «Развитие» письмо. После этого я написала заявление в полицию». Разговор с туроператором состоялся и у Ольги Бажура. «Мне сказали, что бронь тура есть, но оплаты нет. Я думаю, это странно: если они забронировали тур, то хоть какие-то деньги должны были поступить на их счет», – считает она. Однако 7 октября туроператор взял свои слова обратно. «Мне позвонили и сказали, что бронь осуществляло не ООО «Развитие», а ООО «Статус», – рассказывает Ольга. При этом договор она подписывала именно с «Развитием».

Переложить ответственность

В TEZ Tour «Фонтанке» сообщили, что информация о прекращении работы «Феном Тура» поступила только сегодня. «В настоящий момент руководством компании обсуждаются варианты решения сложившейся ситуации. Бронирований туров с ближайшими датами вылета у данного агентства немного, решение по каждой заявке будет приниматься в индивидуальном порядке. TEZ Tour постарается помочь всем своим туристам, пострадавшим от прекращения деятельности агентства «Феном Тур»», – сообщили в пресс-службе компании, не уточнив, сколько именно туров «зависло».

Pegas Touristik пообещал возместить клиентам ущерб, но только тем, кто выбрал именно их компанию в качестве оператора.

«Мы несем ответственность за этих туристов, и эти люди улетят отдыхать. «Феном Тур» сидели под нашей вывеской и платили за это деньги. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они бронировали только наши туры, но запретить обратное им никто не может. Другим клиентам можем посоветовать только обращаться к своим операторам», – рассказали в руководстве петербургского офиса компании.

«Такое действительно происходит, но эта ситуация, к счастью, нештатная, – продолжают сотрудники офиса. – В случае с компанией, которая сидит под нашей вывеской, это беспрецедентный случай. Мы со своей стороны, конечно, будем внимательнее рассматривать партнеров. В данном случае мы тоже пострадавшая сторона: понятно, что «Феном Тур» оплатил далеко не все, и мы сами за свой счет несем все потери клиентов, которые воспользовались нашими услугами как туроператора. «Феном Тур» хорошо платил роялти, соблюдал бренд-бук и не задерживал оплату туров. Для нас это неожиданность».

В «TUI Россия» «Фонтанке» сообщили, что собирают информацию о пострадавших – туристы могут обратиться с жалобами в петербургский офис. «TUI Россия является социально ответственным туроператором и действует в соответствии с законодательством РФ и в интересах туристов. Компания в безусловном порядке обеспечит оказание услуг всем туристам, по заявкам которых на счет туроператора поступила оплата. По заявкам, не оплаченным агентством, решение будет приниматься в индивидуальном порядке», – сообщили в компании. Они также отмечают, что заключали агентский договор с ООО «Статус».

В северо-западном отделении Российского союза туристской индустрии подтвердили, что проблема существует. «Нужно всегда выбирать самые проверенные компании. Чтобы избежать подобных ситуаций, всегда лучше обращаться к самому туроператору. Есть реестр туроператоров, как такового списка нежелательных организаций нет, потому что они появляются и исчезают под разными наименованиями. Причем иногда это бывают те же люди. Нам сложно помочь в таких ситуациях», – говорят в союзе.

Елизавета Ивантей,

специально для «Фонтанки.ру»