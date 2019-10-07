Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 64.83р
71.15р
19:34 07.10.2019
Расширенный поиск

Общество
07.10.2019 18:22
Печать

Килька в томате лишила офицера Росгвардии премии. Попытка добиться справедливости стоила ему должности

Некачественная «Килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе» стоила офицеру Росгвардии премии и должности. Мужчина был наказан за неспособность оперативно рассортировать пять тонн консервов после того, как в партии этого традиционного армейского деликатеса был обнаружен брак, сообщает 7 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, «морской след» в карьере росгвардейца Михаила Демина, заместителя начальника отделения продовольственного снабжения Московского центра материально-технического обеспечения (МОСЦМТО), появился в марте 2018 года. Офицеру, как утверждает газета, якобы нужно было принять консервы на базу. Однако в крупной партии консервов обнаружили «повреждения». Разобраться с консервной проблемой было поручено комиссии МОСЦМТО во главе с Деминым. За две недели офицер должен был «осуществить их осмотр и переборку», отобрать консервы для лабораторных исследований и написать заказчику о браке.

Однако в установленный срок, как пишет «Коммерсантъ», Дёмин не справился. Второй шанс для Дёмина предполагал более длительный срок на разбор консервов – месяц. Но и на этот раз пять тонн кильки не перебрали, хранится на базе она неофициально, а претензии поставщикам не предъявлены.

Расследование, которое провели по распоряжению командующего Центральным Оршанско-Хинганским Краснознаменным округом Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым, установило, что Михаил Демин «в нарушение должностных обязанностей не обеспечил прием материально-технических средств, хранящихся на базе, от участия в контроле за состоянием материально-технического обеспечения самоустранился». Офицер получил выговор, и ему снизили премию за июнь и июль 2018 года до 5% оклада.


Снабженец, которому не хотелось сортировать тонны консервов с килькой, через Ярославский гарнизонный военный суд добился отмены взысканий. В мае 2019 года судья Роман Дворов не нашёл доказательств, что приказы по килькам отдавались именно Демину.

Генерал-полковник Голлоев с коллегами в ярославском суде не согласился и обжаловал «амнистию» снабженца Демина. Нижестоящий суд неправильно применил нормы материального права и не учёл целый ряд нормативных документов, решили в Московском окружном военном суде. В частности суд постановил, что осмотр и переборка испорченных консервов являются неотъемлемой частью их принятия и последующего хранения.

Помимо возвращённых взысканий замначальника отделения продовольственного снабжения Московского центра материально-технического обеспечения Росгвардии Михаил Демин в итоге был понижен в должности. Вместо продовольствия в столице он теперь отвечает за обеспечение жильём сотрудников ведомства Виктора Золотова в Костромской области в должности начальника квартирно-эксплуатационной службы.

Издание отмечает, что офицер Демин не первый раз судится с начальством. В 2016 году он через суд восстановился на службе после увольнения в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Уголовное дело по статье 286 УК РФ было прекращено по амнистии, и мужчину восстановили на военной службе. В 2017 году продолжение карьеры Демина в войсках санкционировал тот же МОВС, который два года спустя наказал его за отказ перебирать кильку.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Петербургская Недвижимость»
      07.10.2019 18:10

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 ЖК «Pulse на набережной» в Невском районе. Цены — от 4,45 млн рублей.
      ГК «Ленстройтрест»
      07.10.2019 15:15

      Сбербанк профинансирует проект ГК «Ленстройтрест» на 1 млрд рублей

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ГК «Ленстройтрест» подписали кредитное соглашение на сумму 1, 02 млрд рублей. Заемные средства банка пойдут финансирование строительства жилого квартала «IQ Гатчина» в Ленинградской области.
      ГК «КВС»
      07.10.2019 14:04

      Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

      Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.
      Glorax Development
      07.10.2019 10:41

      Проекты Glorax Development примут участие в конкурсе «Золотой Трезини»

      Жилые комплексы Golden City и «Английская миля» поборются за победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини».
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      07.10.2019 10:22

      «Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в рассрочку без первого взноса*

      Только в октябре в компании действуют особенные условия на покупку машино-мест в жилых комплексах Setl Group: клиенты могут оформить удобную рассрочку от застройщика с нулевым первым взносом. Кроме того, до конца месяца действует скидка 100 тысяч рублей*.
      ГК «Полис Групп»
      04.10.2019 16:52

      Первые очереди ЖК «Полис на Комендантском» - в высокой стадии готовности

      План по строительству 1 очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) уже выполнен на 88%, 2 корпуса (секции №14-17) – на 85%. Дома возводятся с опережением графика.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      04.10.2019 16:23

      TARMO получил Гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

      Жилой комплекс TARMO компании «ЮИТ Санкт-Петербург» удостоен награды конкурса «Лидер строительного качества - 2019» - Гран-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства».
      Setl Group
      04.10.2019 15:46

      «Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в Приморском районе от 2,8 млн руб.

      Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе №7.3 квартала «Чистое небо», который строится на Комендантском проспекте.
      Setl Group
      04.10.2019 14:03

      Setl Group на три месяца раньше завершил строительство четвертой очереди ЖК «Невские паруса»

      Setl Group на три месяца раньше ввел в эксплуатацию четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В новом доме представлены видовые квартиры, из которых открывается панорама Невы.
      ГК «Эталон»
      04.10.2019 11:31

      ЖК «Эталон на Неве» аккредитован несколькими банками по программе «Военная ипотека»

      ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали по программе «Военная ипотека» ЖК «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы.
      ПСК
      04.10.2019 11:23

      ГК «ПСК» открыла на Невском офис продаж ЖК «Новый Невский»

      Офис находится рядом со строящимся жилым комплексом бизнес-класса, по адресу Невский проспект, 163б. Здание расположено в трёх минутах от ст. м. «Площадь Александра Невского» и выходит окнами на главную улицу города.
      ГК «КВС»
      04.10.2019 10:27

      В ЖК «Наутилус» началась отделка фасадов

      В жилом комплексе «Наутилус», который ГК «КВС» строит на берегу Матисова канала, начались работы по устройству фасадов. Внешний облик дома воплощен в современном экостиле, где соединены натуральные материалы, элегантный дизайн и высокие теплоизоляционные характеристики.