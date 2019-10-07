Килька в томате лишила офицера Росгвардии премии. Попытка добиться справедливости стоила ему должности

Некачественная «Килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе» стоила офицеру Росгвардии премии и должности. Мужчина был наказан за неспособность оперативно рассортировать пять тонн консервов после того, как в партии этого традиционного армейского деликатеса был обнаружен брак, сообщает 7 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, «морской след» в карьере росгвардейца Михаила Демина, заместителя начальника отделения продовольственного снабжения Московского центра материально-технического обеспечения (МОСЦМТО), появился в марте 2018 года. Офицеру, как утверждает газета, якобы нужно было принять консервы на базу. Однако в крупной партии консервов обнаружили «повреждения». Разобраться с консервной проблемой было поручено комиссии МОСЦМТО во главе с Деминым. За две недели офицер должен был «осуществить их осмотр и переборку», отобрать консервы для лабораторных исследований и написать заказчику о браке.

Однако в установленный срок, как пишет «Коммерсантъ», Дёмин не справился. Второй шанс для Дёмина предполагал более длительный срок на разбор консервов – месяц. Но и на этот раз пять тонн кильки не перебрали, хранится на базе она неофициально, а претензии поставщикам не предъявлены.

Расследование, которое провели по распоряжению командующего Центральным Оршанско-Хинганским Краснознаменным округом Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым, установило, что Михаил Демин «в нарушение должностных обязанностей не обеспечил прием материально-технических средств, хранящихся на базе, от участия в контроле за состоянием материально-технического обеспечения самоустранился». Офицер получил выговор, и ему снизили премию за июнь и июль 2018 года до 5% оклада.





Снабженец, которому не хотелось сортировать тонны консервов с килькой, через Ярославский гарнизонный военный суд добился отмены взысканий. В мае 2019 года судья Роман Дворов не нашёл доказательств, что приказы по килькам отдавались именно Демину.

Генерал-полковник Голлоев с коллегами в ярославском суде не согласился и обжаловал «амнистию» снабженца Демина. Нижестоящий суд неправильно применил нормы материального права и не учёл целый ряд нормативных документов, решили в Московском окружном военном суде. В частности суд постановил, что осмотр и переборка испорченных консервов являются неотъемлемой частью их принятия и последующего хранения.

Помимо возвращённых взысканий замначальника отделения продовольственного снабжения Московского центра материально-технического обеспечения Росгвардии Михаил Демин в итоге был понижен в должности. Вместо продовольствия в столице он теперь отвечает за обеспечение жильём сотрудников ведомства Виктора Золотова в Костромской области в должности начальника квартирно-эксплуатационной службы.

Издание отмечает, что офицер Демин не первый раз судится с начальством. В 2016 году он через суд восстановился на службе после увольнения в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий. Уголовное дело по статье 286 УК РФ было прекращено по амнистии, и мужчину восстановили на военной службе. В 2017 году продолжение карьеры Демина в войсках санкционировал тот же МОВС, который два года спустя наказал его за отказ перебирать кильку.