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Строительство
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07.10.2019 18:10
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«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость»

Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 ЖК «Pulse на набережной» в Невском районе. Цены — от 4,45 млн рублей.

Секция объединяет квартиры разнообразных планировок, в том числе двух-, трех- и четырехкомнатные евроформата с большой кухней-гостиной. Среди них —  варианты с двумя лоджиями, тремя санузлами, гардеробными, постирочными и даже террасами. Великолепные виды на набережную Невы, которые открываются из окон многих квартир, станут особой гордостью жителей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

Специальные секции для покупателей с детьми — это комфорт. Соседство с другими семейными парами обеспечит однородную социальную среду и доброжелательную атмосферу. Отсутствие студий уменьшит число арендаторов, благодаря чему почти все жители будут знать друг друга. Кроме того, семейные секции отличаются небольшим количеством квартир на этаже, поэтому лифт по утрам не придется ждать долго. 

ЖК Pulse — это новый современный проект комфорт-класса, который Setl Group реализует в развитой части Невского района, на Октябрьской набережной. Удачное расположение позволит жителям быть мобильными: в 10 минутах езды располагаются станции метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков», а за 9 минут можно доехать на автомобиле до Невского проспекта. В распоряжении жителей проекта будет вся инфраструктура Невского района — ТРК «Лондон Молл», гипермаркеты, спортивные клубы с бассейнами, а также уютный парк Строителей. Кроме того, на первых этажах домов откроются магазины и кафе, а между корпусами расположится детский сад с бассейном и отдельным двором. 

 «Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 надежными застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на особенных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартиры, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

 

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      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

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