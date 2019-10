Суд обязал Трампа передать следствию налоговые декларации. Президент обвинил своих противников в сговоре

Президент США и член Республиканской партии считает, что демократы стоят за инициативой прокуратуры затребовать его налоговые декларации.

«Радикальные левые демократы провалились на всех фронтах, так что они давят на местных прокуроров-демократов в городе и штате Нью-Йорк с тем, чтобы те преследовали президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом», – написал 7 октября Трамп в своем твиттере.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close!