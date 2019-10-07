Суд обязал Трампа передать следствию налоговые декларации. Президент обвинил своих противников в сговоре

Президент США и член Республиканской партии считает, что демократы стоят за инициативой прокуратуры затребовать его налоговые декларации.

«Радикальные левые демократы провалились на всех фронтах, так что они давят на местных прокуроров-демократов в городе и штате Нью-Йорк с тем, чтобы те преследовали президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом», – написал 7 октября Трамп в своем твиттере.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019





Сегодня федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокуратуре получить доступ к налоговым декларациям главы государства и его бизнес-империи за последние восемь лет. Адвокаты президента намерены обжаловать это решение.

Прокуратура расследует платежи Трампа его бывшему адвокату Майклу Коэну, который затем использовал эти деньги для помощи президенту. Так, например, он мог передать их в обмен на молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, рассказавшей позже о своей связи с главой Белого дома.

Демократы добиваются получения доступа к налоговым декларациям Трампа, чтобы найти факты нарушения закона перед предстоящей избирательной кампанией.

Бизнесмен и кандидат от республиканцев отказывается от публикации сведений, ссылаясь на свою должность и аудит.