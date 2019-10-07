Интеллект не окупается. Почему петербургские остановки не хотят умнеть

В 2020 году в Петербурге появится 50 новых «умных» павильонов общественного транспорта. Но перспективы туманны: в бюджете не хватает средств, а бизнес не торопится инвестировать в проекты с неясными сроками и правилами игры.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О том, что власти Северной столицы ищут способ реанимировать захлебнувшуюся в 2018 году программу развития умных остановок, «Фонтанке» рассказали в комитете по печати и подведомственном комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок». До конца года ведомства Смольного определят требования к внешнему виду павильонов и их «начинке». Финансовую модель утвердят по итогам пилота, который запустит рекламный оператор Russ Outdoor. Еще одним соинвестором может стать Ростелеком.

Идея заменить обычные павильоны на продвинутые появилась у Смольного еще в 2016 году. На выставке Smart Transport компания «Городские инновации» представила «умную остановку» с электронным табло, устройством для оплаты мобильной связи, видеокамерами, wi-fi и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Спустя полгода пилот появился на Невском проспекте. За три года власти обещали поставить полторы тысячи таких конструкций. Но грезы Смольного и инвестора споткнулись о конкурс по размещению наружной рекламы: места на центральных магистралях, где предполагалось ставить интеллектуальные павильоны, достались оператору Russ Outdoor. Власти умерили аппетиты до 100 конструкций к чемпионату мира по футболу, но и эти пожелания разошлись с инвестиционными планами победителя торгов.

В итоге к октябрю 2019 года общими усилиями города и бизнеса, по данным «Фонтанки», «поумнело» 136 остановок из 6 тысяч. Но степень интеллектуального развития оказалась... различной.

82 конструкции — это обычные городские павильоны, рядом с которыми подведомственное учреждение комитета по транспорту «Организатор перевозок» поставил стеллы с электронными табло, позволяющими узнать время ожидания транспорта и раздающие wi-fi. Такие конструкции работают в Выборгском, Калининском, Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах.





Те же функции, но «зашитые» непосредственно в остановку, доступны на автобусной станции «Крестовский остров». Также ее снабдили устройствами для подзарядки смартфонов и камерами наблюдения. Это максимально укомплектованный технологиями образец на текущий момент.

53 интеллектуальные остановки на Невском и Московском проспектах поставил рекламный оператор Russ Outdoor.

Ранее конструкции подверглись критике за недостаточно современный дизайн: участники рынка распознали в них остановки, которые были разработаны около 20 лет назад командой знаменитого архитектора Нормана Фостера для французской JCDecaux, совладельца Russ Outdoor. Сам оператор считает, что их нельзя назвать устаревшими: дизайнерские идеи по-прежнему актуальны, а оборудование в них самое передовое, говорит директор петербургского филиала компании Дмитрий Орлов.

«Мы считаем их умными, потому что они новые – с wi-fi и подсветкой», – уточнил он. Кроме того, в конструкции вмонтированы табло, информирующее о прибытии общественного транспорта.

Но в Смольном считают, что пока остановки поумнели недостаточно. Как пояснили «Фонтанке» в «Организаторе перевозок», ведомство разработало и направило в правительство Петербурга программу, которая уточняет требования к внешнему виду и «начинке» интеллектуальных павильонов.

Всего предусмотрено пять типов информационно-технологического наполнения в зависимости от пассажиропотока, количества рейсов и маршрутов, удаленности от станций метро и др.

«В качестве возможных вариантов рассматриваются: информационное табло (в том числе встроенное), информационный стенд с маршрутной сетью, аппарат активации билетов, камеры видеонаблюдения, бесплатный wi-fi, usb-зарядка, кнопка «гражданин – полиция», встроенное освещение, а также место для размещения рекламы или социальной информации», – пояснили в ведомстве. Рекомендовано выдерживать городские и коммерческие павильоны в едином стиле, а также обеспечить им подключение к сетям электропитания.





Но реализацию программы все же возложат на бизнес. «В рамках того финансирования, которое предусмотрено сейчас (в бюджете. – Прим. ред.), на переоснащение всех 6 тысяч павильонов может потребоваться несколько десятков лет», – пояснил «Фонтанке» глава комитета по печати Владимир Рябовол (до прихода в Смольный возглавлял петербургский филиал Russ Outdoor. – Прим. ред.). Ранее затраты на одну умную остановку оценивались от 1 до 2 млн рублей.

Городские власти обсуждали идею привлечь в качестве инвесторов представителей общепита (предполагалось, что затраты на умные остановки окупят совмещенные с ними ларьки по продаже кофе и снеков). Но такая инициатива была отвергнута. В качестве основных партнеров города по-прежнему рассматриваются рекламные операторы, сказал Рябовол.

На данный момент места под остановки арендуют три компании – Russ Outdoor, «Реклама Центр» и «Медиа-Простор». Но только первой достались места в центре города, где затраты на интеллектуальное оснащения могут окупиться. В «Реклама Центр» «Фонтанке» подтвердили, что не считают установку умных остановок в спальных районах экономически целесообразной. «Медиа-Простор» пока не укладывается в график и с обычными павильонами, отметили в комитете по печати.

Russ Outdoor в 2020 году установит 50 дополнительных умных установок, рассказал Дмитрий Орлов. За основу будет взят все тот же дизайн Нормана Фостера, но начинка будет отличаться. Среди возможных новшеств – usb-разъемы для подзарядки телефонов (их уже тестируют на одном из павильонов у метро «Гостиный двор»), цифровые экраны, на которых будет транслироваться реклама и городская информация, а также системы видеонаблюдения и распознавания лиц. Последнее будет возможно, если к проекту подключится Ростелеком. Возможное участие телеком-оператора в проекте также подтвердили в комитете по печати. Точные параметры будут согласованы до конца года, рассчитывают в Russ Outdoor.

По итогам тестирования предполагается выяснить, во-первых, в какую сумму бизнесу обходятся умные установки и смогут ли затраты окупиться за срок действия договора, во-вторых, какие сервисы из максимального пакета, сформулированного «Организатором перевозок», реально востребованы горожанами. «Остановку можно делать бесконечно умной», – прокомментировал Владимир Рябовол.

В ходе эксперимента также станет ясно, как город может помочь бизнесу облегчить финансовое бремя. Сейчас обсуждаются две базовые концепции. Первая – освободить инвестора от необходимости платить за аренду (такая модель использовалась до торгов 2017 года). Вторая – добиться поправок в федеральное законодательство, которые позволят присвоить остановкам статус социально значимых объектов и заключать с рекламными операторами договоры не на 10 лет, как сейчас, а на 15 или на 20. Такой подход используется в Европе, пояснил глава комитета по печати. «Та же JCDecaux имеет 20 и 25-летние договоры с муниципалитетами», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»