Кризис закончился: Путин впервые за четыре года поднял зарплату себе и Медведеву

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении денежного вознаграждения себе и премьеру Дмитрию Медведеву. Но скромно – на 4,3% и впервые с 2015 года, когда глава государства указом урезал её на 10% в связи с кризисом.

Также, как отмечается в опубликованном 7 октября документе, со второго месяца осени на эту же величину были проиндексированы выплаты главам Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

В начале октября Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов всех остальных россиян в 2019 году — на 0,1%. Граждане завалены кредитами.



