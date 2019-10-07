Зеленский попросил Макрона продолжить поиск пропавших украинцев, которые были на борту затонувшего судна Bourbon Rhode

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски шести украинцев, которые были на борту судна Bourbon Rhode. Это судно 26 сентября затонуло в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский добавил, что для него "самой дорогой ценностью является жизнь каждого украинца".

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"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к вам, господин президент (Эманнуэль Макрон. – Ред.), также и от имени семей граждан Украины, которые стали жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", – сказал Владимир Зеленский.





Ранее МИД Украины сообщило, что в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.

Вскоре стало известно, что судно направлялось в Джорджтаун с Канарских островов и попало в циклон.