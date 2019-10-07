Больше 20 автобусов, доставляющих жителей области к метро «Дыбенко», не вышли на линию – испугались проверки

Шесть административных дел и три запрета на эксплуатацию стали итогом рейда по проверке транспорта перевозчика ООО «Невская линия», автобусы которого курсируют между станцией метро «Улица Дыбенко», Шлиссельбургом и деревней Жихарево Кировского районе Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении по транспорту Ленинградской области, рано утром 7 октября сотрудники ГИБДД, Ространснадзора и ГКУ «Леноблтранс» (межведомственной транспортной комиссии) прибыли на выпускную площадку предприятия в Отрадном. По итогам проверки три автобуса получили запрет на эксплуатацию из-за неудовлетворительного технического состояния.

За время проверки на линию не вышли порядка 20 автобусов, видимо, чтобы инспекторы не стали их осматривать, отмечают в управлении. Сотням пассажиров пришлось ждать дольше обычного и ехать в тесноте.

Все водители оказались не проинструктированы о помощи инвалидам: никто из них не знал, как пользоваться аппарелью (специальным подъёмником), часть автобусов вообще не была оборудована необходимыми приспособлениями. Инспекторы Ространснадзора составили шесть административных протоколов по фактам нарушений в создании безбарьерной среды для маломобильных граждан.



