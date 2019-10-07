РСТИ планирует построить самую большую школу в Петербурге

РСТИ (Росстройинвест)

РСТИ (ГК Росстройинвест) заключила договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на сумму 2,07 млрд.руб. на строительство школы на 1600 мест в зоне Каменка Приморского района.

Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года. Генеральный подрядчик «Балтинвестстрой» (входит в РСТИ) приступил к разработке рабочей документации.

На участке площадью 3,2 га появится здание переменной этажности (2-3 этажа) общей площадью 31,4 тыс.кв.м. Помимо учебных помещений, в школе будет 2 бассейна, 2 спортзала, зал хореографии, актовый зал, столовая на 600 мест. Это будет первая в Петербурге школа на такое количество учеников.

В рамках госконтракта холдинг РСТИ выполнит разработку рабочей документации, осуществит весь цикл работ по строительству школы, включая чистовую отделку помещений и благоустройство территории.

Напомним, что в рамках другого госконтракта холдинг РСТИ завершает строительство школы на 1375 мест на Ленинском проспекте, которая будет введена в эксплуатацию до конца 2019 года по соседству с детским садом на 200 мест, который компания сдала этим летом.

В рамках собственных инвестиционных проектов холдинг РСТИ уже построил два детских сада: на 240 мест в Сертолово (ЖК «Золотые купола») и на 50 мест на ул. Типанова (ЖК «Кремлёвские звёзды»). В стадии строительства сейчас находится детский сад на 100 мест в премиальном жилом комплексе «Familia» на Петровском острове, а на стадии проектирования – ещё 4 социальных объекта: детский сад на 220 мест в ЖК «Terra», а также два садика суммарно на 335 мест и школу на 825 учеников в ЖК «New Time».

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Золотые купола" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Кремлевские звезды" - застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК «NEW TIME» – застройщик ООО "РОССТРОЙИНВЕСТ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/gluharskaya/documents