Выборгское, Колтушское шоссе и другие дороги вокруг Петербурга заставят камерами

Петербург «берут в кольцо наблюдения» – водителей на подъездах к городу вынудят соблюдать ПДД. Камеры для контроля скорости устанавливают на наиболее загруженных региональных дорогах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу.

Как сообщили «Фонтанке» 7 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, по заказу ГКУ «Ленавтодор» работы ведутся на трассах Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни), на Колтушском шоссе, Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск и Зуево – Новая Ладога.

В Сертолово на протяжении почти двух километров Выборгского шоссе в качестве эксперимента дорожники поставили 647 сигнальных столбиков на осевую линию разметки: это поможет водителям четко видеть поток встречного транспорта. Кроме того, табло обратной связи будет показывать каждому автомобилисту его скорость.





Работа по снижению количества мест концентрации ДТП ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отмечают в комитете. До конца года планируется обезопасить 20 участков тринадцати дорог с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Ломоносовском, Волосовском и Волховском районах: там будут нанесены шумовые полосы, появятся дополнительные знаки и светофоры.