Британский суд решил не препятствовать Джонсону в его попытке завершить Brexit

Сессионный суд в Эдинбурге отклонил заявление противников премьер-министра об отсрочке по Brexit.

«Противники Brexit потерпели неудачу в попытке заставить Бориса Джонсона продлить действие статьи 50, если он не сможет заключить сделку по выходу из ЕС через парламент», – сообщает 7 октября газета The Guardian со ссылкой на решение судьи Пола Каллена.

Авторы обращения полагали, что Джонсон намерен проигнорировать закон, который обязывает его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии соглашения с ЕС до 19 октября. Они настаивали, что премьер намерен выйти из Евросоюза в любом случае, что он неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях.

Через суд оппоненты Джонсона хотели заставить его написать обращение в Брюссель с просьбой об отсрочке. В ходе слушаний был предоставлен документ от правительства, который предусматривает перенос сроков. Судья посчитал дополнительные меры излишними.





В ЕС ранее заявили, что готовы предоставить Британии отсрочку.

Напомним, что британский премьер-министр https://www.fontanka.ru/2019/09/05/158/ пообещал выйти из ЕС до 31 октября, назвав отсрочку «ненужной». Парламент королевства, в свою очередь, не хочет Brexit без сделки с ЕС. Если условия выхода из союза не будут согласованы до 19 октября, то парламентарии собираются просить об отсрочке. Отсутствие соглашения вызовет https://www.fontanka.ru/2019/09/12/086/ рост цен, а также может привести к социальному напряжению.