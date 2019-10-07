Петербурженка научила чеченских школьников французскому и вернулась домой с малым "Хрустальным пеликаном"

Учитель из 171-й гимназии Центрального района Петербурга Марина Зезкова привезла в родной город малого "Хрустального пеликана". Лучшей она не стала, но до финала дойти смогла.

О впечатлениях Зезковой от участия в конкурсе «Учитель года» 7 октября сообщает комитет по образованию Смольного. Она стала первой женщиной-педагогом из Петербурга, кто смог добраться до финала и стать лауреатом – победителей награждали в День учителя, лучшей была признана Лариса Арачашвили из Волгограда, она преподаёт русский язык.

По словам Зезковой, самым сложным заданием для неё была совместная работа с коллегами, когда они должны были за 4 часа придумать и представить образовательный проект. Договариваться с другими учителями, рассказала петербурженка, было непросто.

Во время конкурса ей также пришлось учить французскому учеников математической школы в Грозном – в этом году соревновались fontanka.ru/2019/09/28/054/ учителя в Чечне. Такое сочетание Зезкова назвала «неповторимым» и отметила, что несколько детей захотели продолжить изучение языка и попросили организовать для них факультативные занятия.





Ранее Зезкову признали учителем года в Петербурге. Она также победила во Всероссийском конкурсе как «Педагогические надежды – 2012», получила нагрудный знак «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга».

В 171-й гимназии она работает уже почти десять лет. Зезкова окончила Педагогический университет им. А. И. Герцена.