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Авто
07.10.2019 17:29
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В Австрии пассажирам будут доплачивать за поездки на автобусах

Власти австрийской земли Бургенланд с 2020 года будут выплачивать специальный экобонус тем, кто вместо личного автомобиля начнет пользоваться общественным транспортом. Величина экобонуса будет варьироваться в зависимости от протяженности поездок, но не сможет превышать 150 евро в год.

Выплаты бонусов начнутся с 1 января следующего года. При этом будут учитываться поездки на расстояние от 20 километров и больше, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung.

Бургенланд – в основном сельский регион, поэтому большая часть его жителей вынуждена добираться до мест работы на том или ином виде транспорта. Внедрение экобонусов, по идее властей, должно стимулировать жителей пользоваться именно общественным транспортом, что, в свою очередь, должно способствовать сохранению климата.

Это не первый случай в Европе, когда власти целенаправленно работают над тем, чтобы жители отказывались от поездок на автомобилях в пользу более экологичных видов транспорта. Так, в Нидерландах те, кто добирается на работу на велосипеде, получают налоговый вычет в 19 евроцентов за каждый километр пробега. Аналогичная система действует и для велосипедистов в Британии, там «бонус» составляет 14 центов за километр.


Но все больше стран видят решение транспортной проблемы в том, чтобы просто сделать весь общественный транспорт бесплатным, тогда и доплачивать никому ничего не надо будет. Именно так первой в Европе поступила Эстония, сделав бесплатными сначала поездки по столице, а потом распространив оказавшийся успешным опыт на всю страну.

Введенияе бесплатного проезда на общественном транспорте рассматривают также власти Люксембурга, где на данный момент самая высокая плотность личного автотранспорта в Европе – 662 автомобиля на 1000 жителей. Плюс через эту маленькую страну идет большой поток транзитного транспорта, что делает проблему пробок неизбежной. Развитие бесплатного общественного транспорта призвано разгрузить автомобильный поток и одновременно улучшить экологию.

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