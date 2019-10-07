New York Times рассказала о российских олигархах, продвигающий образ России через американские музеи

Издание The New York Times опубликовало исследование о том, какие российские миллиардеры и как вкладывают деньги в культурные мероприятия для улучшения имиджа России за рубежом.

Среди тех, о ком идет речь в статье, – Владимир Потанин, член правления Музея Гуггенхайм с 2002 года. По данным издания, он выделил 6,45 миллиона долларов вашингтонскому Кеннеди центру, и часть этих денег была потрачена на создание «Русского лаунжа», пространства для деловых встреч в комплексе перформативных искусств. Ранее в 2005 году Фонд Потанина участвовал в финансировании выставки-исследования 800 лет русской культуры, которая называлась «Russia!» – на открытии выступал Владимир Путин.

На Манхэттене есть Новый музей, где себя проявил другой из богатейших людей России — владелец «Новатека» Леонид Михельсон. В 2011 году помог с созданием экспозиции современного русского искусства. Двумя годами позже музей назвал его своим попечителем, в числе которых он оставался до прошлого года, то есть три года спустя после того, как его компания попала под американские санкции.

Форт Росс, государственный исторический парк в Калифорнии, посвященный русской крепости, существовавшей на этом месте с 1812 по 1841 год, испытывал проблемы с деньгами до 2010-го, когда в нее вложился Виктор Вексельберг. Он оставался ее патроном до прошлого года, когда американский минюст запретил музею брать русские деньги, а сам миллиардер и его компания попали под санкции.





Среди тех американских учреждений культуры, в которые в последнее десятилетие вкладывались русские, автор статьи называет Карнеги-холл, Музей искусств Метрополитен, Институт искусств Чикаго, Бруклинскую академию музыки и Линкольн-центр. Одновременно, говорится в статье, несколько олигархов или контролируемых ими компаний финансируют выступления коллективов Мариинского театра.

Среди других упоминаемых в статье — Петр Авен, который помогал в организации выставок русского искусства в лондонской Тейт Модерн и Королевской академии искусств, и глава ВТБ Андрей Костин, чей банк проводил мероприятия в Центре Кеннеди.

Издание заявляет, что вероятность прямых директив Кремля финансировать создание положительного образа России на рубежом, – невелика. Тем не менее, все перечисленные люди – в хороших отношениях с Владимиром Путиным. И их действия находятся в русле политики главы государства, направленной на то, чтобы Россия ассоциировалась с ее великой культурой, а не с военными действиями по отношению к соседним государствам.