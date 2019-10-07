Экоактивисты заблокировали центр Лондона. Бобби церемониться не стали и задержали уже 135 человек

Массовыми задержаниями сопровождается акция экоактивистов в столице Великобритании, правоохранительные органы задержали 135 активистов экологического движения Extinction Rebellion, заблокировавших движение в центре Лондона, передает Associated Press.

Как заявили представители Extinction Rebellion, члены движения были задержаны после того, как перекрыли набережную Виктории, располагающуюся вдоль северного берега Темзы. Акция прошла рядом с Министерством обороны Великобритании. До этого активисты прошлись маршем по центру Лондона, ударяя в стальные барабаны.

Аналогичные акции протеста с блокированием дорог также проходят в понедельник в Мадриде, Берлине, Амстердаме и других европейских городах. Мадридская полиция сообщила о задержании трех экоактивистов за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Члены движения Extinction Rebellion ратуют за активные меры по борьбе с изменениями климата.



