Когда проголодался. Под знаком «остановка запрещена» в Петербурге заметили Bugatti нефтяного миллиардера Васильева

Петербуржцы устроили охоту на нарушителей парковки. На это раз улов крупный: 7 октября в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» появились кадры с Полтавской улицы, где у обочины припаркованы два автомобиля.

Bugatti Veyron и Chevrolet Tahoe припаркованы на одностороннем участке Полтавской от Гончарной улицы до Невского проспекта, ровно напротив входа в кафе-пироговую «Линдфорс». Остановка на этом участке запрещена с обеих сторон дороги.





По данным «Фонтанки», «Бугатти» с этим номером владеет крупный петербургский бизнесмен миллиардер Сергей Васильев, совладелец Петербургского нефтяного терминала – крупнейшего нефтеперевалочного комплекса Морского порта Санкт-Петербург.

Васильев – коллекционер дорогих автомобилей. «Фонтанка» писала о его машинах, среди которых числились и «Ламборгини», и несколько «Роллс-Ройсов».

Именно на «Роллс-Ройсе» в сопровождении «Шевроле Тахо» ехал Васильев в мае 2006 года, когда на него было совершено покушение. Погиб его охранник, сам он выжил. В попытке убийства обвинили легендарного петербургского рейдера Владимира Барсукова-Кумарина.

Bugatti Veyron – гиперкар французской компании Bugatti, выпускавшийся с 2005-го по 2015 год. Всего в мире было продано 450 автомобилей. Цены на модель в базовой комплектации начинаются на уровне свыше 100 миллионов рублей.