За первые выходные в Петербург и Ленобласть по электронной визе приехали 650 иностранцев

К 8 утра 7 октября 650 иностранцев из 27 стран пропустили по электронной визе в Петербург и Ленобласть. Об этом сообщает региональное Погрануправление ФСБ РФ.

Почти половину из них (286) составили граждане соседней Эстонии.

В топ-10 государств, жители которых воспользовались возможностью бесплатно приехать в Северную столицу и 47-й регион на срок до 8 дней, вошли Латвия (76), Литва (75), Румыния (50), Финляндия (34), Германия (32), Польша (31), Китай (15), Филиппины и Мексика (по 6), Франция и Иран (по 5).





Отказ получили 19 человек, допустившие ошибки при заполнении заявления. При этом на границе проблем с пропуском туристов с новым типом документа не было.

Напомним, Россия ввела электронные визы для граждан 53 стран для посещения Петербурга и Ленобласти 1 октября. Фактически первые туристы после одобрения заявления смогли приехать 5 октября.