Международные резервы России в сентябре выросли на $1,84 млрд

Международные резервы России в сентябре 2019 года выросли на $1,84 млрд и по состоянию на 1 октября 2019 года составили $530 923 млрд против $529 083 млрд месяцем ранее, следует из данных ЦБ РФ.

Месячный показатель международных резервов продолжает расти с октября 2018 года. За этот период резервы увеличились на $71,36 млрд.

Ранее недельный показатель международных резервов снизился на $800 млн, или на 0,2%, — до $531,8 млрд. С мая 2013 года международные резервы впервые преодолели отметку $530 млрд.



