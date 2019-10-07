США запланировали на следующий год крупнейшую переброску войск к границам России

Штаб американской армии в Европе объяснил, что в рамках военных учений в Польшу и Прибалтику прибудут 20 тысяч солдат армии США.

«Учения Defender 2020 должны стать примером сотрудничества и демонстрацией быстроты переброски войск. Наша готовность успокоит союзников и отпугнет возможных противников», – цитирует 7 октября заявление командующего армией США в Европе Кристофера Дж. Каволи Deutsche Welle.

По его словам, всего в военных маневрах в прибалтийских республиках и Польше будут задействованы 37 тысяч солдат, из которых 20 тысяч будут переброшены в Европу через Атлантику. Американская сторона анонсирует эту операцию как «крупнейшее перемещение войск США в Европу за последние 25 лет».

В учениях под командованием Вашингтона примут участие 19 европейских стран. Важную роль в Defender 2020 будет играть Германия, которая станет логистическим центром. ФРГ собирается проверить свою инфраструктуру для переброски военных альянса.



