Кресты – не исповедальня. Администрация СИЗО отстояла право подвергать цензуре рассказы о пытках подследственных

Члены общественной наблюдательной комиссии проиграли суд администрации СИЗО «Кресты» по делу о цензуре. Поводом для иска стал запрет фигуранту дела о теракте в метро рассказывать о перенесенных в «секретной тюрьме ФСБ» пытках.

Об отказе членам петербургской ОНК Яне Теплицкой и Роману Ширшову в претензиях к Крестам 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Колпинский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Теплицкой и Ширшова к СИЗО-1 УФСИН и в требованиях отказал», – говорится в сообщении пресс-службы.

Иск к Крестам подан в июле 2019 года после визита общественников к Аброру Азимову – одному из 11 обвиняемых в организации подрыва поезда метро в Петербурге. Беседу сотрудники изолятора остановили на воспоминаниях Азимова о пытках, которые к нему якобы применяли оперативники ФСБ в целях самооговора.





Теплицкая и Ширшов попросили отразить остановку беседы в акте. Документ администрация СИЗО составила, указав в нем на возможное нарушение федеральных правил членами ОНК. Теплицкая и Ширшов через суд пытались оспорить цензорные полномочия фсиновцев и признать незаконным запрет на беседы с подследственными.

Внесенные летом 2018 года поправки в закон об общественных наблюдательных комиссиях существенно сузили список тем, на которые можно общаться с арестантами. В целом у них можно интересоваться только условиями содержания.

Суд по теракту продолжается. Идут допросы подсудимых. Брат Аброра Азимова, Акрам Азимов, подробно описал примененные к нему пытки и рассказал об инсценировке его задержания на остановке общественного транспорта – с подброшенной в сумку гранатой и инструкцией оперативников ФСБ.