"В связи с принципиальными расхождениями взглядов". Оппозиционный депутат Резник ушел с поста председателя комиссии по культуре

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник ушел с поста председателя парламентской комиссии по культуре, образованию и науке. Заявление с просьбой освободить его от должности он подал 7 октября спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову.

В заявлении депутат написал, что причина увольнения – "принципиальные расхождения взглядов на деятельность председателя комиссии" со спикером Заксобрания. Эти расхождения, по словам депутата, обнаружились во время заседания петербургского парламента 2 октября. Вячеслав Макаров и Максим Резник публично поспорили о том, может ли руководитель комиссии выступать на протестных митингах. Поводом к дискуссии стало участие депутата в уличной акции в поддержку политзаключенных, которая прошла в Москве 29 сентября.

"Не может председатель комиссии по культуре в культурной столице зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда стремитесь повестку перенести протестную, что ли, из Москвы?" – заявил на последнем заседании Заксобрания с трибуны Вячеслав Макаров. "Проблема не в том, кто где зажигает. А в том, что в нашей стране есть политические заключенные, и это позор. Любой честный человек должен с этим бороться. Я с уважением отношусь к посту – не к себе на этом посту, а к самому посту – председателя комиссии по культуре. И я абсолютно убежден, что это долг председателя гуманитарной комиссии – выступать за гуманитарные ценности", – ответил ему Максим Резник. Он добавил, что не может согласиться с желанием Вячеслава Макарова "до последнего патрона защищать позиции насквозь прогнившей и презираемой народом власти".

В постоянной комиссии по культуре, образованию и науке петербургского парламента состоит десять депутатов, семеро из них – представители "Единой России". Максим Резник руководил этой комиссией и в прошлом созыве Заксобрания.



