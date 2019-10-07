От жетонов отрезают лишние миллиарды. Смольный несогласен с расчетами перевозчиков на следующий год

Смольный попросил перевозчиков "выйти и зайти нормально". В их заявках, от которых зависит цена проезда, чиновники нашли лишние миллиарды и лишнюю транспортную реформу.

Сергей Коньков/ТАСС

«Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» принесли в Смольный 82-миллиардную заявку на следующий год, но Смольный не поверил. Миллиард, который требуется от бюджета, чтобы тарифы на проезд не повышать, по мнению чиновников, можно без усилий вытащить из необязательных расходов тех же перевозчиков. Еще больше — если исключить из планов туманную транспортную реформу. Повелители автобусов, трамваев и поездов должны принести «очищенные» заявки уже на этой неделе.

По данным «Фонтанки», заявка ГУП «Петербургский метрополитен» по необходимой выручке на 2020 год составляет 45,76 млрд рублей; «Горэлектротрансу» нужно 18,49 млрд, «Пассажиравтотрансу» – 17,64 млрд. Принцип следующий: перевозчики планируют свои расходы — и, соответственно, заработок, чтобы эти расходы покрыть. Им, по большому счету, все равно, откуда придут эти деньги — напрямую из кошельков пассажиров или опосредованно из бюджета, который частично эти же пассажиры и наполняют. Без бюджета в любом случае не обойтись: финансовый блок ранее заявлял, что льготный тариф на проезд практически вдвое уступает экономически обоснованному, а в 2 раза цену, конечно, никто повышать не будет.

Соблазн частично уменьшить субсидию за счет подорожания проезда для горожан возникает каждый год. Эффективное противоядие – наступающие выборы, в преддверии которых город каждый раз находит возможность не повышать тариф. Так было в 2012 году, когда выбирали президента, а также в 2014 и 2019, когда выбирали губернатора.

В следующем году электоральных приключений Петербургу не светит, так что политических причин заморозить тарифы, вроде бы, нет. Напомним, ранее Смольный сообщил, что рассматривается три варианта: первый — вовсе без подорожания; второй – с ростом стоимости разового проезда на 2 рубля и инфляционной прибавкой на 3% по проездным; третий — с 5-рублевым подорожанием жетона и талона и все тем же повышением тарифа по проездным на индекс потребительских цен.





За последний путь высказывается комитет финансов; ответственные за составление бюджета утверждают, что разовый проезд — удел туристов, а город не должен субсидировать приезжих, если уж им лень оформлять себе краткосрочные проездные. Но есть и другая логика. Ориентировочный размер субсидии всем перевозчикам на 2020 год содержится в бюджете города на 2019 — 2021 годы. По данным «Фонтанки», во внутренних документах Смольного сообщается, что 5-рублевый рост тарифа позволит сберечь казне порядка 200 млн рублей.

Об удорожании на 2 рубля в ходе нулевых чтений говорил комитет по транспорту: ему бы надо и подведомственные ГУПы не обидеть, и особо радикальных тарифных решений не заявлять. По данным "Фонтанки", по предварительным подсчетам жетон за 47 рублей и талончик за 42 потребуют от казны увеличить субсидию примерно на 300 млн.

«Выборный» вариант без подорожания, согласно выкладкам чиновников, предполагает увеличение субсидии на 950 млн рублей – не то чтобы огромные деньги для нашего бюджета, который готовится распухнуть до триллиона. И уж тем более подъемной этой сумма кажется, если оценить заявки перевозчиков.

Получив «хотелки» предприятий, Смольный не начинает автоматически раскидывать их между бюджетом и горожанами. Для начала он изучает цифры и вычищает оттуда необоснованные расходы — если конкретный ГУП не может их обосновать. Они могут исчисляться сотнями миллионов рублей; зачастую раздутыми, по мнению чиновников, оказываются графа «оплата труда», расходы на аварийные ремонты, уборку снега и другое. Проверяет комитет и прошлые периоды, а там чего только нет — например, суммы, которые заявлялись в связи с запланированным, но запоздавшим в итоге открытием новых станций метро.

По информации "Фонтанки", в заявках на 2020 год к такому балласту отнесли около 5,5 млрд рублей. В профильном комитете не стали комментировать эту информацию и тем более раскрывать, как сумма распределена между тремя ГУПами. Однако (и традиционно) больше всего «лишнего» нашли у метро, – речь идет о фонде оплаты труда, социалке (включая медицинское страхование) и прочих расходах предприятий.

5,5 млрд — это только то, что отнесено к необоснованным расходам по формальным признакам. Помимо них, есть еще и заявленная реформа общественного транспорта. «Фонтанка» неоднократно писала о ее проблемах; в частности, до сих пор не утвержден ключевой документ планирования, а чиновники Смольного только недавно закончили встречи с горожанами, где принимали их претензии и предложения по маршрутной сети. Кроме того, перевозчикам предстоит серьезно обновить подвижной состав — и в комитете финансов уже дали понять, что перспектива одновременной закупки более 2 тысяч автобусов видится туманной. Несмотря на полную неясность относительно сроков, реформа уже нашла отражение во многих статьях заявленных перевозчиками расходов — от транспортной работы до амортизации и затрат на горюче-смазочные материалы. Комитет по тарифам дал предприятиям времени до 10 октября, чтобы те принесли «очищенные» от реформы заявки.

В связи с этим непонятно, есть ли необходимость вообще повышать стоимость проезда — особенно в логике новой смольнинской администрации, которая пришла под лозунгом аудита всех расходов. В коммунальной сфере это уже вылилось в конкретные цифры: чиновники прошерстили траты ресурсников — с особым пристрастием Водоканала — и затормозили тарифы, а по теплу и вовсе снизили. Предвыборный характер этой меры оспаривать сложно, но результат – в квитанциях.





В проекте бюджета на 2020 год значится субсидия «Петербургскому метрополитену» в 20,5 млрд рублей, «Горэлектротрансу» – 10,1 млрд, «Пассажиравтотрансу» – 13 млрд. В комитете финансов уточнили, что эти цифры вписаны, исходя из 5-рублевого повышения тарифов на разовый проезд и не учитывают транспортную реформу. Правительство рассмотрит документ 14 октября, первое чтение в законодательном собрании намечено на конец месяца.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»