Русские приходы в Западной Европе официально перешли в подчинение РПЦ

Московский патриархат принял в свою юрисдикцию 7 октября Архиепископию русских церквей в Западной Европе. Ранее православные приходы за границей попросили об этом главу Русской церкви патриарха Кирилла.

О завершении формальностей сообщил в телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Завершилось историческое заседание Священного синода. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции», – рассказал владыка.

Заседание Священного синода проходило в Троице-Сергиевой лавре.

Напомним, Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе входила в состав Константинопольского патриархата, но вышла из-под его подчинения. Это приходы преимущественно во Франции. Были созданы в Европе после революции для российских эмигрантов.



