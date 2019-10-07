В Финляндии испытывают один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Он работает на газе, а на борту ждут 6500 пассажиров

Один из крупнейших в мире круизных лайнеров Costa Smeralda, полностью работающий на природном газе, построили на финской верфи Meyer Turku Oy в Турку. Судно 7 октября впервые вышло в море.

«Costa Smeralda отправляется на морские испытания! Отличная погода, чтобы выйти на море», – говорится в сообщении верфи.

Длина Costa Smeralda – 337 метров, ширина – 42 метра. На судне 20 палуб, 2612 кают, в которых смогут отдыхать более 6500 пассажиров. По этому показателю Smeralda будет одним из самых вместительных лайнеров — крупнейший в мире пассажирский параход Symphony of the Seas сейчас может принять около 6680 пассажиров. Для них будут работать 11 ресторанов, 19 баров и 4 бассейна. Также на борту разместится музей Costa Design Museum, посвященный достижениям итальянского дизайна.

Meyer Turku Oy – одна из ведущих судостроительных компаний в Европе. Верфь в Турку основана в 1737 году. Генеральный директор Ян Мейер – судостроитель в седьмом поколении. Заказы на круизные суда расписаны на верфи до 2025 года.



