Суд отменил выселение садоводов из Усть-Славянки. Новостройки вокруг останутся без инфраструктуры

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о выселении СНТ "Лесопромышленный комбинат "Ленметростроя" из Усть-Славянки. Об этом 7 октября сообщает из зала заседания корреспондент "Фонтанки".

Иск о выселении садоводства в начале 2019 года подало подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». В первой инстанции суд удовлетворил требование учреждения.

Земельный участок площадью 121 тыс. кв. м в настоящее время находится в фактическом пользовании 183 семей. Представители садоводов полагают, что решение о выселении СНТ как юрлица нарушает права дачников.

Доказать свои права на участки садоводы пытаются с 2014 года, шестнадцати из них удалось добиться в суде обязания Смольного передать участки в собственность садоводов. Несмотря на это, вступившие в силу решения до сих пор не исполнены.





В 2018 году был принят проект планировки территории, согласно которому на месте садовых домиков должны располагаться объекты социальной инфраструктуры. В непосредственной близости возводятся жилые многоэтажные комплексы «Пётр Великий и Екатерина Великая», «Невские паруса» и «Живи! В Рыбацком».

Отметим, ГКУ имеет право на обжалование решения апелляционной инстанции.