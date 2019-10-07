«Открытие Брокер» приглашает на фестиваль «ИнвестФест 2019»

предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»

«Открытие Брокер» объявляет о старте фестиваля «ИнвестФест 2019» — масштабного события для начинающих и опытных инвесторов, которое продлится до 31 октября 2019 года. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках программы лояльности «O. InveStore!».

В рамках акции «Инвесткэшбек» участники, открывшие и пополнившие брокерский счёт в период проведения «ИнвестФеста», будут получать повышенные баллы и кэшбек* в программе лояльности «O. InveStore!». Всем новым и действующим клиентам, выбравшим для инвестиций любой из тарифов «Ваш финансовый аналитик»** или «Модельный портфель», брокер до 31 октября будет платить кэшбек от уплаченных комиссий за сделки — до 30%. При этом только в рамках фестиваля будет действовать специальное предложение — при пополнении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с подключенным тарифом «Модельный портфель» можно будет получить бонусы в размере 0,3% от суммы зачисления.

Участники фестиваля, желающие совершать сделки по профессиональным рекомендациям, смогут оформить месячную подписку на торговые идеи от аналитиков «Открытие Брокер».

Опытные инвесторы смогут поделиться своими торговыми идеями в ходе специального конкурса***, который будет проводиться в сообществах «Открытие Брокер» в социальных сетях. Для этого необходимо подписаться на один из официальных аккаунтов брокера во «Вконтакте», Facebook и Instagram, поставить лайк под записью о конкурсе и опубликовать на своей странице в любой из соцсетей инвестиционную идею по ценной бумаге, обращающейся на Московской бирже.

Для участия в фестивале «ИнвестФест 2019» необходимо перейти в специальный раздел на сайте «Открытие Брокер» и выбрать подходящее предложение.

*Кэшбек — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт. С условиями акции можно ознакомиться по ссылке — https://open-broker.ru/investfest-2019/ **Сроки акции: 02.09.19г по 31.10.2019г. Организатор: АО «Открытие Брокер». В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель» или «Модельный портфель (ИИС)». ***Сроки конкурса: с 02.09.2019г по 31.10.2019г. Организатор: АО «Открытие Брокер». Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте https://open-broker.ru Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

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