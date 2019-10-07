Бэтмобиль за 55 млн руб. заметили в Петербурге. Он приезжал туда же, куда и Шварценеггер

Бэтмобиль, о котором недавно рассказывали «Фонтанка», заметили на улицах Санкт-Петербурга. Горожане и вслед за ними СМИ писали, что он стоял в пробке на КАД, но это не так.

Видео, выложенное в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте», сделано не на КАД, как утверждали некоторые СМИ, а в районе парковки за «Газпром Ареной» в ночь с 5 на 6 октября, пояснили «Фонтанке» в компании FastBoomPro, владеющей автомобилем. На видео машина готовится выезжать в колонне сопровождения.

Batmobile 2018 I привозили в Санкт-Петербург на проходивший на стадионе бизнес-форум Synergy Global Forum, гостем которого был также Арнольд Шварценеггер.





На втором дне «Синергии» автомобиль показывали в фан-зоне.

Из Москвы в Санкт-Петербург и обратно Бэтмобиль везли на специальной платформе, поскольку это негабаритный транспорт, а по городу он ездил сам: для этого были оформлены специальные разрешения. Обычно таким транспортным средствам запрещено выезжать на дороги общего пользования: они не проходят регистрацию в ГИБДД. Но в данном случае все документы были в порядке. В пробку на КАД машина не вставала, разве что пробка могла возникнуть следом за ней, из-за любопытствующих, желающих снять ее на камеру, отметили в FastBoomPro.

Сейчас компания продаёт автомобиль за сумму свыше 50 миллионов рублей. Это копия автомобиля Бэтмена из фильма «Бэтмен против Супермена», она была построена в США в 2018 году, а в России её доработала команда мастеров. Покупателя пока нет, но многие интересуются и приезжают смотреть, рассказали «Фонтанке» в компании.