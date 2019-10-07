Автобус загорелся в тоннеле в Москве. Водители сдавали назад, чтобы спастись от дыма

В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве днем 7 октября тушили пожар. Движение пришлось полностью перекрыть в обе стороны.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного ГУ МЧС, в 14:04 в ведомство поступило сообщение о пожаре внутри Алабяно-Балтийского тоннеля. Там горел автобус. По предварительным данным, он вспыхнул после ДТП, отмечает агентство, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Из-за пожара движение по тоннелю было закрыто в обе стороны. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как другие водители сдают назад, чтобы выехать из тоннеля, откуда валит густой черный дым. В МЧС агентству сообщили, что «система дымоудаления сработала в штатном режиме» и люди успели покинуть тоннель до прибытия пожарных.

Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные не допустили распространение огня, и около трех часов дня пожар был потушен. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.



