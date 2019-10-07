Сбербанк профинансирует проект ГК «Ленстройтрест» на 1 млрд рублей

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ГК «Ленстройтрест» подписали кредитное соглашение на сумму 1, 02 млрд рублей. Заемные средства банка пойдут финансирование строительства жилого квартала «IQ Гатчина» в Ленинградской области.

Кредитная линия открыта сроком на 3,5 года – до февраля 2023 года. Деньги направят на строительство второй и третьей очередей шведского квартала «IQ Гатчина». Новые этапы проекта предполагают строительство 31,5 тыс. кв. м жилой недвижимости.



Вторая очередь квартала «IQ Гатчина» состоит из одного жилого дома на 172 квартиры со сроком сдачи в 3 квартале 2020 года, а третья очередь предполагает еще два корпуса переменной этажности на 508 квартир. Первый из них планируется сдать в 4 квартале 2020 года, второй – в 4 квартале 2021 года.

«Получение нового кредита – это продолжение тесного сотрудничества ГК «Ленстройтрест» со Сбербанком, начатого больше 15 лет назад. Для нас – это давний и надежный партнер. С привлечением целевых кредитов банка возведено уже несколько объектов компании. И сейчас мы рады возможности продолжить совместную работу», – отметила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

«Мы готовы поддерживать такие проекты, которые в итоге повышают уровень жизни людей, создаёт для них комфортные условия, – прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. – В целом за 9 месяцев 2019 года кредитный портфель Северо-Западного банка в строительной отрасли вырос на 6% – до 183,9 млрд рублей».

Жилой квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Дома разной этажности с террасами на первых этажах, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов. На первых этажах сданных корпусов расположены магазины и другие учреждения сферы услуг. На территории квартала построен детский сад на 120 мест, есть игровые и спортивные площадки. Во дворах обустроены прогулочные дорожки, высажены цветы, кустарники и деревья разных пород. Для владельцев машин предусмотрена автостоянка за пределами квартала.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/