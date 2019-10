«Нелепые бесконечные войны». Трамп заявил о желании покинуть Сирию и переложить решение проблемы на Россию

Президент США посетовал на то, что 30-дневная операция в арабской республике затянулась на несколько лет.

«Нам пора выбраться из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой. Мы должны бороться там, где это приносит выгоду, и бороться только за победу», – написал 7 октября Дональд Трамп в twitter.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to.....