«Нелепые бесконечные войны». Трамп заявил о желании покинуть Сирию и переложить решение проблемы на Россию

Президент США посетовал на то, что 30-дневная операция в арабской республике затянулась на несколько лет.

«Нам пора выбраться из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой. Мы должны бороться там, где это приносит выгоду, и бороться только за победу», – написал 7 октября Дональд Трамп в twitter.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Oktober 2019





По его словам, первоначальный план США состоял в том, чтобы провести в арабской республике 30 дней, однако «борьба без цели» продолжалась несколько лет. Трамп настаивает, что американские силы разбили боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, многие из которых были из Европы.

«Но Европа не хотела их возвращения. Они сказали, чтобы их держали в США! Я сказал: «Нет, мы оказали вам большую услугу, и теперь вы хотите, чтобы мы держали их в тюрьмах США по огромной цене», – удивляется американский президент. По его словам, проблему Сирии должны решить стороны, вовлеченные в конфликт, куда он отнес и Россию.

Сегодня, 7 октября, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что американцы начнут вывод войск из Сирии.

Ранее администрация Трампа заявила и о желании покинуть Афганистан.